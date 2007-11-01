Погода на 1-2 листопада

Сімферополь. 1 листопада. УНІАН. Як повідомляє прес-служба МНС Крима, сьогодні, у перший день листопада, в Криму температура вдень 15-19° тепла, вночі - 7-10° тепла. Вітер східний 4 м/с. Вологість - 98%.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у п’ятницю, 2 листопада, в Криму без істотних опадів. Вітер північно-західний (15-20 м/с). Вдень 8-13° тепла, вночі - 3-8° тепла.