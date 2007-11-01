У Сімферополі масова бійка будівельників з кримськими татарами

Сімферополь. 1 листопада. УНІАН. У Сімферополі на вулиці Балаклавській сьогодні молоді люди, якими керує представник будівельної фірми «Олві-Крим», намагаються звільнити від будівель землю, самовільно захоплену кримськими татарами.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними очевидців, сьогодні вранці на місці самозахоплення відбулися сутички між кримськими татарами та молодими людьми, які не представляються. Травми дістали, за даними очевидців, кілька чоловік. Зокрема, у літнього кримського татарина і його дочки черепно-мозкові травми.

Зараз на місці події, як повідомляють очевидці, знаходиться близько 2-х тисяч чоловік (і кримських татар, і невідомих кремезних молодих людей, якими керує представник фірми ”Олві-Крим”). Також на місці, за словами очевидців, багато представників правоохоронних органів – ЗМОПу, «Беркута», спецназу.

Невідомі люди під керівництвом представника ”Олві-Крим” намагалися захистити залізною огорожею територію самозахоплення, окремі кримські татари намагаються пробратися на огороджену територію.

У коментарі журналістам начальник кримської міліції Анатолій МОГИЛЬОВ зазначив, що в будівельної фірми немає рішення суду про звільнення території.

За даними Центру громадських зв`язків ГУ МВС АРК, зараз на місці події близько 700 чоловік, також там знаходяться 400 правоохоронців. Потерпілих, за даними міліції, немає.

Нагадаємо, 18 січня 2007 року на цьому ж місці самозахоплення відбулися сутички між представниками будівельної фірми «Олві-Крим» і кримськими татарами.

За повідомленням Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК, ділянка площею 2,6 га по вулиці Балаклавській з березня 2006 року захоплена ініціативною групою кримських татар.