Уночі на території самозахоплення знову можлива бійка?

Сімферополь. 1 листопада. УНІАН. На даний момент конфлікт навколо самозахоплення на вулиці Балаклавській у Сімферополі (Крим) можна вважати на якийсь час улагодженим.

Як передає кореспондент УНІАН, протягом дня на місці самозахвату перебувало близько 1-2 тис. осіб – кримських татар (учасників поляни протесту) й представників фірми «Олві-Крим». Крім того, було стягнуто значні сили правоохоронців – «Беркут», ЗМОП, Внутрішні війська МВС (близько 1-1,5 тис. осіб). На місці самозахвату було 2 машини БТР.

Вранці відбувалися локальні бійки між представниками кримських татар і фірми-забудовника. Люди кидали один в одного камінням і билися. А представники фірми навіть розламали так званий «будиночок» (невелика будова кримських татар на самозахваті).

Ближче до обіду правоохоронцям довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів у повітря, щоб заспокоїти натовп. При цьому, один із учасників конфлікту стверджував, що пострілом йому поранили ногу, демонструючи при цьому скривавлену ногу.

На територію самозахвату прибули представники керівництва Меджлісу кримських татар, потім керівники Криму – голова парламенту автономії Анатолій ГРИЦЕНКО та кримський прем`єр Віктор ПЛАКІДА.

Керівництво Криму провело переговори з представником кримських татар Даніялом АМЕТОВИМ. Після чого Д.АМЕТОВ закликав велику частину кримських татар піти з території. Люди кілька разів прокричали «Аллах Акбар!» і розійшлися. Потім почали розходитися й правоохоронці, з території прибрали БТРи.

Проте, на самозахваті в даний час залишилася невелика група кримських татар, а також група правоохоронців. Як пояснив журналістам начальник кримської міліції Анатолій МОГИЛЬОВ, через те, що «ситуація вкрай вибухонебезпечна» й уночі на території самозахоплення знову можливий конфлікт, міліція повинна знаходитися на місці.

Він також додав, що порядок на місці самозахвату сьогодні забезпечував практично весь особовий склад Сімферопольського міськуправління міліції.

А.МОГИЛЬОВ не зміг сказати, скільки осіб постраждало в зіткненнях. «Було близько тисячі людей, хтось у локальних конфліктах міг постраждати, - заявив він. – Я своїми очима не бачив травмованих людей». При цьому він додав, що міліція розбиратиметься за кожним фактом, якщо раптом виявиться, що постраждали люди.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Сімферополі сталися зіткнення між представниками будівельної фірми й кримськими татарами. Постраждали декілька осіб (зокрема, в першій половині дня було травмовано немолодого чоловіка й дівчину, а в другій половині дня - жінку). Це вже не перший конфлікт на самозахваті на вулиці Балаклавській. 18 січня 2007 року там сталися зіткнення між представниками будівельної фірми «Олві-Крим» і кримськими татарами.

За повідомленням Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК, ділянку площею 2,6 га по вулиці Балаклавській з березня 2006 року захоплено ініціативною групою кримських татар.