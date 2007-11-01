У Сімферополі розпочався опалювальний сезон

Сімферополь. 1 листопада. УНІАН. У Сімферополі (Крим) сьогодні, 1 листопада, розпочався опалювальний сезон. Відповідно до розпорядження сімферопольського мера Геннадія БАБЕНКА, тепло почало надходити в житлові будинки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сімферопольської міської ради, за словами Г.БАБЕНКА, міська влада, проаналізувавши дзвінки городян, що надходили в службу оперативного реагування «063», вирішили не чекати настання холодів і розпочали опалювальний сезон. «Цих заходів було вжито з метою недопущення повного охолодження квартир», - зазначили в міськраді.

«Крім того, з настанням опалювального сезону іноді виникають збої в системах опалення окремих будинків, і з його початком комунальні служби протягом декількох днів встигнуть усунути всі неполадки, тоді ми зустрінемо холоди «у всеозброєнні», - підкреслив мер Сімферополя.