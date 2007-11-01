Ціна на ”соціальні” сорти хліба зросла

Севастополь. 1 листопада. УНІАН. У Севастополі з початку року ціна на два „соціальні” сорти хліба, запроваджені у місті з 2003 року, зросла на 2 коп., на сьогодні булка „Зімнєвського” тут коштує 2 грн.16 коп., а „Формового”- 2 грн. 36 коп. Про це повідомив перший заступник голови міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН у „прямому ефірі” Севастопольської регіональної державної телерадіокомпанії.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, щодо інших сортів хліба, зокрема, з борошна 1 сорту або з суміші борошна, то ціни на них зросли на 10-11%, на макаронні вироби - на 22%, що „пов’язано з дуже великим ростом цін на борошно”.

За словами В.КАЗАРІНА, у регіоні монополістами на ринку хліба є ДП „Цар-хліб” і ТОВ „Хлібні інвестиції”. На його думку, саме в результаті конкуренції „Цар-хліба” і „Хлібних інвестицій” з іншими підприємствами ціни на хлібопродукти тут (на двох зазначених підприємствах - УНІАН) на 10-15% нижчі, ніж у інших. „Тобто, наявність здорової конкуренції сприяє повільнішому зростанню цін, ніж в інших регіонах України”, - сказав перший віце-мер.

Як повідомляв УНІАН, у Севастополі з початку цього року в середньому на 10% зафіксовано підвищення середніх цін на хліб з борошна 1 сорту, і до 11% - на хліб із суміші борошна, що в грошовому еквіваленті становить 0,21 грн. за 1 кг; а в перерахунку на один виріб подорожчання - в середньому 0,17 коп.