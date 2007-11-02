No comments: БТР, «Беркут», каміння, постріли, «Аллах Акбар!» (фото)

Люди кидали один в одного камінням і билися

Масова бійка між кримськими татарами та представниками будівельної фірми «Беркут», ЗМОП, Внутрішні війська МВС... Дійшло до БТР та шумових гранат... Начальник кримської міліції: Ситуація вибухонебезпечна! На територію самозахоплення прибули керівники Криму... Переговори...Даніял Аметов закликав велику частину кримських татар піти з території... Люди розійшлися. Почали розходитися й правоохоронці... ...людей, травмованих під час сутичок, забрала швидка. Фото Людмили Тузової/ УНІАН.

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