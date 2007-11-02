No comments: БТР, «Беркут», каміння, постріли, «Аллах Акбар!» (фото)
09:03, 02 листопада 2007Крым
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Люди кидали один в одного камінням і билися
Масова бійка між кримськими татарами та представниками будівельної фірми
«Беркут», ЗМОП, Внутрішні війська МВС...
Дійшло до БТР та шумових гранат...
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...людей, травмованих під час сутичок, забрала швидка.
Фото Людмили Тузової/ УНІАН.
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