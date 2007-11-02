No comments: БТР, «Беркут», каміння, постріли, «Аллах Акбар!» (фото)

09:03, 02 листопада 2007
Крым
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Люди кидали один в одного камінням і билися

Масова бійка між кримськими татарами та представниками будівельної фірми

«Беркут», ЗМОП, Внутрішні війська МВС...

Дійшло до БТР та шумових гранат...

Начальник кримської міліції: Ситуація вибухонебезпечна!

На територію самозахоплення прибули керівники Криму...

Переговори...Даніял Аметов закликав велику частину кримських татар піти з території...

Люди розійшлися. Почали розходитися й правоохоронці...

...людей, травмованих під час сутичок, забрала швидка.

Фото Людмили Тузової/ УНІАН.

 

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