Місця реалізації шаурми - вогнища епідемічної зарази

Сімферополь. 2 листопада. УНІАН. У ході перевірок у Сімферополі прокуратура виявила "вогнища епідемічної зарази - місця реалізації шаурми".

На центральній вулиці Сімферополя - Пушкінській - працівники санепідемстанції взяли десять проб готової продукції - в десяти випадках виявлено умовно-патогенну флору та патогенний стафілокок. "Торгівлю шаурмою на трьох об’єктах заборонено", - повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

У ході перевірки додержання санітарного законодавства при реалізації продуктів харчування прокуратура провела рейд по супермаркетах Сімферополя. Результат - порушено кримінальну справу щодо керівників магазину, в кулінарному цеху якого виявилися бактерії групи «кишкової палички».

"Застосувати заходи кримінально-правового характеру до торговців прокуратуру змусило ігнорування ними заборони санепідемстанції. Контролери вимагали закрити цех у зв`язку з виявленими порушеннями технологічного процесу виробництва продукції", - повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

Оскільки торговці продовжували експлуатувати кулінарний цех, прокуратура Криму порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.325 Кримінального кодексу України - порушення правил, встановлених в цілях попередження епідемічних та інших заразних захворювань. За висновком СЕС, готова їжа з цього магазину цілком могла обернутися для споживачів дизентерією, сальмонельозом і тому подібними неприємностями.

Як було встановлено в ході прокурорської перевірки, у ряді супермаркетів торгівля продуктами високого ступеня епідемічного ризику здійснювалася з порушеннями норм санітарного законодавства. "Це, в першу чергу, стосується кондитерських виробів, що реалізовуються з порушенням строків. Стосовно керівництва низки великих магазинів порушено адміністративні провадження, працівників супермаркетів притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Одній із севастопольських фірм за порушення санітарних норм заборонено реалізовувати свою продукцію в магазинах кримської столиці", - кажуть у прокуратурі.

У поточному році прокуратурою за фактами 19 злочинів, які могли коштувати кримчанам здоров`я, порушено кримінальні справи. Робота по виведенню сфери громадського харчування з «зони ризику» триває.