Погода на сьогодні

Сімферополь. 2 листопада. УНІАН. Сьогодні, 2 листопада, за даними прес-служби МНС Крима, на Кримському півострові температура вдень 15-19° тепла, вночі - 7-10° тепла. Вітер східний 4 м/с. Вологість - 98%.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, сьогодні, у п’ятницю, в Криму часом дощ. Вітер західний (7-12 м/с). Вдень 6-11° тепла, вночі - 4-9° тепла.