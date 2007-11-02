Прокуратура вимагає покарати низку ”водних” начальників

Сімферополь. 2 листопада. УНІАН. Прокуратура вимагає притягнути до відповідальності низку начальників теруправлінь водного господарства та працівників Республіканського комітету з водогосподарського будівництва і зрошувального землеробства, які не забезпечили контроль за охороною водних ресурсів автономії.

"Прокуратурою проведено перевірку додержання законодавства у сфері охорони та використання водних ресурсів, в ході якої встановлені численні порушення законодавства - вони сприяють суттєвому погіршенню якості питної води і створюють загрозу виникнення і розповсюдження інфекційних захворювань", - кажуть у прокуратурі.

Дотепер органами комітету з водного господарства не вжито заходів для встановлення санітарних зон водних об`єктів. Зокрема, не встановлено зони санітарної охорони в місцях огорожі води для централізованого водопостачання населення на території Сімферопольського водосховища. "Джерело питної води не захищене і не охороняється. У водосховищі купаються, а в його водозахисній зоні зведено адміністративну будівлю, торговий павільйон і кафе-бар", - повідомляє прес-служба.

Працівники водгоспу не здійснюють постійний контроль за якістю води і не вживають заходів до порушників водного законодавства. У ході перевірки встановлено непоодинокі факти, коли при виявленні випадків забруднення сміттям охоронних зон водних об`єктів, скидання стічних вод, господарники не вживали заходів для усунення порушень.

У зв’язку з цим прокуратурою АРК до Республіканського комітету з водогосподарського будівництва і зрошувального землеробства внесено подання з вимогою негайно привести роботу комітету і теруправлінь водного господарства у відповідність до норм законодавства і притягнути до відповідальності посадовців, з вини яких не забезпечується контроль за охороною та використанням водних об`єктів автономії.