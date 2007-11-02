У Севастополі відбудеться мітинг-реквієм пам’яті жертв Голодомору

Севастополь. 2 листопада. УНІАН. У Севастополі затверджено план заходів, присвячених пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Як повідомили УНІАН у Севастопольській міській державній адміністрації, зокрема, 23 листопада на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбудеться мітинг-реквієм пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років, в якому очікується участь керівництва місцевих органів влади, представників командування ВМС України і особового складу флоту, очевидців, що пережили Голодомор і політичні репресії, активістів політичних партій і громадських організацій міста. Цього ж дня пам`ять жертв Голодомору і політичних репресій вшанують хвилиною мовчання, а в церквах міста пройдуть поминальні літургії.

Крім того, міському управлінню праці і соціального захисту населення доручено скласти списки жителів регіону, які постраждали від Голодомору 1932-1933 років в Україні, з метою проведення обстеження матеріально-побутових умов їх проживання і надання адресної соціальної допомоги. Протягом листопада громадянам, що пережили Голодомор і на сьогодні проживають у Севастополі, у відповідності з регіональною програмою адресної соціальної підтримки окремих категорій малозабезпечених громадян міста «Сприяння» (програма розрахована на 2004-2008 роки) буде надана матеріальна і натуральна допомога у вигляді харчових продуктів, харчування у їдальні. Міськими управліннями освіти і науки, культури і туризму буде надано сприяння громадським організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у проведенні ними науково-пошукової і просвітницької роботи з увічнення пам’яті жертв Голодомору.

Як додали в міськадміністрації, 24-30 листопада в Центральній бібліотеці Севастополя і в бібліотеці Українського культурно-інформаційного центру пройдуть тематичні виставки і лекції.

Крім того, згідно з міським планом заходів, у листопаді-грудні в бібліотеках шкіл і вищих учбових закладах міста також пройдуть тематичні виставки, уроки історії, лекції про Голодомор і політичні репресії. А у міському геріатричному домі-інтернаті заплановано провести цикл радіопередач, присвячених подіям 1932-1933 років.