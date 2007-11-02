Мінприроди: ВАТ «Кримський содовий завод» нараховано збиток

Сімферополь. 2 листопада. УНІАН. За наднормативні перевищення викидів в атмосферне повітря ВАТ «Кримський содовий завод» (Красноперекопськ) нараховано збиток на суму 71 тисяча 652 гривні.

Про це повідомляє Мінприроди України.

Матеріали за фактом даного порушення направлені до прокуратури Автономної Республіки Крим.

Крім того, за пошкодження дерев до ступеня припинення зростання на території Первомайської сільської ради Кіровского району нараховано збиток на суму 30 тисяч 481 гривня.

Матеріали по даному порушенню направлені до слідчого відділу Кіровского райвідділу ГУ МВС України в Автономній Республіці Крим.

Загалом, в Україні інспекційними підрозділами з початку жовтня перевірено 8124 суб`єкти господарської діяльності, складено 9406 протоколів про адміністративні правопорушення. Сума штрафів і позовів складає 2 мільйони 463 тисяч 323 гривень. Порушено 5 кримінальних справ. По фактах виявлених порушень зупинена виробнича діяльність 207 суб`єктів (підприємств) господарської діяльності.