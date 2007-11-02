У Сімферополі відкрили меморіальну дошку автору гімну Криму

Сімферополь. 2 листопада. УНІАН. У Сімферополі сьогодні відбулася церемонія відкриття меморіальної дошки в пам`ять видатного композитора, народного артиста України, Почесного громадянина Криму Алемдара Караманова.

Як передає кореспондент УНІАН, дошка встановлена на будинку, де жив композитор. У заході взяли участь мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО, вдова і син Алемдара Караманова, громадськість.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сімферопольської міської ради, за словами вдови композитора, сьогодні вночі минає рівно півроку з дня смерті А.Караманова. «Він пішов з життя, але не пішов з нашої пам`яті, з наших сердець. Його музика вічна», - підкреслила вона.

У свою чергу, Г.БАБЕНКО зазначив, що рішенням міської ради вулиця Войкова в Сімферополі, де жив композитор, перейменована на вулицю Караманова, також його ім`я тепер носить музична школа №2.

Довідка. Алемдар Караманов народився 10 вересня 1934 року в Сімферополі. Музичні здібності проявив у 5 років, а в 7 років написав першу оперу. Закінчив музичну школу по класу фортепіано, Сімферопольське музучилище, Московську консерваторію. За десять років навчання в Московській консерваторії Караманов встиг написати свої перші десять симфоній. Один з перших композиторів-авангардистів колишнього СРСР. Після прийняття християнства головною ідеєю його творчості, за його ж словами, стає «музична релігія». Майже повністю відмовившись від жанрів фортепіанної і камерної музики, Караманов цілком присвятив себе симфонічній і вокально-симфонічній музиці.

У 1992 році написав гімн Криму. Також Караманов - автор музики до кількох фільмів, серед яких, - «Звичайний фашизм» і «Стратегія Перемоги» М.Ромма, художній фільм В.Кучинського «Любов з привілеями».

У 1996 році в Криму був організований Міжнародний конкурс молодих піаністів Алемдара Караманова. У 2000 році в Сімферополі створений доброчинний фонд Алемдара Караманова.

Композитор помер у Сімферополі в ніч з 2 на 3 травня 2007 року.