Грошей на створення кадастру Криму немає

12:05, 02 листопада 2007
Крым
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Потрібно 180 млн. грн.

Сімферополь. 2 листопада. УНІАН. Для створення земельного кадастру Криму потрібно 180 млн. грн. Але грошей на це немає, заявив журналістам у Сімферополі голова Республіканського комітету із земельних ресурсів АРК Микола ГОЛУБЄВ.

Як передає УНІАН, за словами М.ГОЛУБЄВА, зараз створюється кадастр Південного берега Криму (це обходиться в 6 млн. грн.). «Працює кадастр в Ялті, десь на 90%. Добре працює і по Алушті, - відзначив голова Республіканського комітету із земельних ресурсів АРК. - Але я не говоритиму, що (кадастр ПБК готовий - УНИАН) на всі 100%».

 

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