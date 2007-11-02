Грошей на створення кадастру Криму немає

Сімферополь. 2 листопада. УНІАН. Для створення земельного кадастру Криму потрібно 180 млн. грн. Але грошей на це немає, заявив журналістам у Сімферополі голова Республіканського комітету із земельних ресурсів АРК Микола ГОЛУБЄВ.

Як передає УНІАН, за словами М.ГОЛУБЄВА, зараз створюється кадастр Південного берега Криму (це обходиться в 6 млн. грн.). «Працює кадастр в Ялті, десь на 90%. Добре працює і по Алушті, - відзначив голова Республіканського комітету із земельних ресурсів АРК. - Але я не говоритиму, що (кадастр ПБК готовий - УНИАН) на всі 100%».