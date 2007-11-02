Сімферополь. 2 листопада. УНІАН. У Криму через недотримання правил охорони праці заборонено експлуатацію 75 із 124 перевірених об`єктів «Крименерго». Такого висновку дійшли керівники територіального управління Держгірпромнагляду по АР Крим і м. Севастополю в результаті комплексної перевірки підприємства.

За словами начальника Кримської держінспекції промбезпеки і охорони праці в металургії, машинобудуванні, на транспорті, у зв`язку і енергетиці Наталії ВАЛЄЄВОЇ, у ВАТ «Крименерго» не забезпечуються безпечні умови праці, а деякі співробітники навіть не вміють поводитися з електрикою.

В ході перевірки, повідомила вона, було обстежено всі структурні підрозділи, при цьому виявлено, що посадовці «Крименерго», які мають здійснювати роботу з охорони праці і вести технічний нагляд усередині організації, не виконують своїх функціональних обов`язків. В результаті перевірки 44 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. «Це дуже багато, але вразило інше – кількість порушень при експлуатації електроустановок. Їх 36. На підприємстві, що займається енергетикою, на багатьох підстанціях навіть немає контуру заземлення», – наголосила Н.ВАЛЄЄВА.

В результаті проведеної перевірки робота служби охорони праці та посадовців «Крименерго» зі створення безпечних умов праці була визнана недостатньою. Заборонено експлуатацію 75 із 124 перевірених об`єктів.

«Порушується багато правил безпеки, – зазначила начальник інспекції. – Наприклад, бригади з усунення несправностей виїжджають на лінії електропередач без захисних заземлень. Але найпоширеніше і найзначніше порушення – в багатьох структурних підрозділах до виконання робіт підвищеної небезпеки допускаються не навчені співробітники».

У 2006 році на ВАТ «Крименерго» сталося 12 нещасних випадків, з них один смертельний. За 9 місяців цього року на підприємстві було травмовано 8 чоловік.