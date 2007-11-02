Комуністи зірвали круглий стіл, присвячений пам`яті жертв Голодомору

Сімферополь. 2 листопада. УНІАН. Кримські активісти Компартії України сьогодні в Сімферополі зірвали круглий стіл «Несплачений борг: вшанування в Криму пам`яті жертв політичних репресій та голодоморів».

Як сказано в повідомленні Кримського республіканського комітету КПУ, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, комуністами і прихильниками Компартії сьогодні була зірвана спроба «продовжити кампанію по спотворенню, збоченню і знищенню пам`яті народу про своє історичне минуле».

«Політику вандалізму проводить влада України, бажаючи дістати можливість проводити державний курс, не пов`язаний ні з традиціями українського народу, ні з його культурними цінностями, ні з його історичним минулим. Найважливішими їх завданнями стають придушення і маніпуляція суспільством, щоб уникнути можливості появи могутньої політичної опозиції нинішньому ладу», - заявляють комуністи.

На «круглому столі» комуністи заявили, що українське суспільство не пробачить вандалам «наруги над історичною пам`яттю». «І ніколи не погодиться з тим, аби прихильники нацистської ідеології стояли поряд зі справжніми патріотами країни, ветеранами Великої Вітчизняної війни, які врятували від фашистів не тільки Україну, а й увесь світ», - йдеться в повідомленні кримської КПУ.

У коментарі УНІАН голова Громадського центру Всеукраїнської громадської організації «Наша Україна» в Криму Андрій ІВАНЕЦЬ (ця організація виступала ініціатором круглого столу - УНІАН) повідомив, що «Наша Україна» вже не вперше проводить такі заходи, і, крім учених, завжди запрошувала на них представників різного політичного спектру, зокрема й комуністів. «У комуністів сьогодні немає аргументів, тому вони ведуть себе відверто по-хамському. Своїми діями вони висловлюють глибоку неповагу до пам`яті тих, хто загинув від діяльності їх попередників», - зазначив А.ІВАНЕЦЬ, коментуючи сьогоднішню поведінку кримських комуністів.

При цьому він зазначив, що «Наша Україна» в Криму закликає кримчан завтра виставити свічки у вікнах на згадку про загиблих, крім того, жителів автономії закликають взяти участь у заходах, присвячених пам`яті жертв Голодомору.

А.ІВАНЕЦЬ також повідомив, що зараз готується звернення до Верховної Ради АРК, в якому її попросять надати сесійний зал для проведення наукової конференції про Голодомор. «Це буде внеском Верховної Ради Криму у виконання указу Президента про проведення заходів в пам`ять жертв Голодомору», - сказав А.ІВАНЕЦЬ.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли комуністи Криму зривають заходи своїх опонентів. Не так давно активісти КПУ зірвали прес-конференції представників правих сил, присвячені воїнам УПА.