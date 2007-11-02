Цукор подорожчає

Київ. 2 листопада. УНІАН. Національна асоціація цукровиробників «Укрцукор» прогнозує до кінця року підвищення цін на цукор.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління ”Укрцукру” Микола ЯРЧУК сьогодні журналістам.

«Собівартість цукру - 3,1 тис. грн. за тонну, і ціна повинна піднятися до цієї собівартості», - сказав М.ЯРЧУК, пояснивши, що на сьогодні заводи відпускають цукор по 2,6-2,7 тис. грн. за тонну. За його словами, сьогодні виробники змушені реалізовувати цукор за низькою ціною для того, аби покрити поточні витрати.

Крім того, як повідомив М.ЯРЧУК, нинішнього сезону близько 70% цукру виробляється на давальницьких умовах.

Щодо термінів підвищення цін, за його словами, такі тенденції вже відзначаються, і, швидше за все, ще до Нового року ціна почне підвищуватись.

При цьому М.ЯРЧУК наголосив, що ажіотажного попиту бути не повинно, в цьому сезоні цукру вироблено досить для задоволення внутрішніх потреб, крім того, населення здебільшого створило запаси цукру.