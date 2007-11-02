ЗМІ: До 14-ти збільшилася кількість постраждалих внаслідок бійки

До 14-ти збільшилася кількість постраждалих внаслідок вчорашньої бійки у Сімферополі, повідомляє 5 канал.

Напередодні повідомлось про 9 постраждалих.

По допомогу до травматологів звернулися 7-ро правоохоронців. Вони зазнали нетяжких поранень. Також тілесні ушкодження отримали семеро цивільних мешканців Сімферополя.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада в Сімферополі відбулися локальні зіткнення між представниками будівельної фірми «Олві-Крим» і кримськими татарами. За даними очевидців, постраждало декілька осіб (зокрема, в першій половині дня було травмовано немолодого чоловіка й дівчину, а в другій половині дня - жінку). Це вже не перший конфлікт на самозахваті на вулиці Балаклавській. 18 січня 2007 року там сталися зіткнення між представниками будівельної фірми «Олві-Крим» і кримськими татарами.

Ділянку площею 2,6 га по вулиці Балаклавській з березня 2006 року захоплено ініціативною групою кримських татар.