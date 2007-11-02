Пожежі завдали 91 млн. грн. шкоди

Сімферополь. 2 листопада. УНІАН. Загальна шкода, завдана пожежами лісовому господарству Криму цього року, становила 90 млн. 999 тис. грн.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Республіканського комітету АРК лісового і мисливського господарства Максим ГОЛОВАНЬ.

За його інформацією, станом на 1 листопада кримський ліс з початку року горів 193 рази. «1 тисяча 194 гектари лісу, пройдені вогнем, – це лише територія державного лісового фонду підприємств, що входять в сферу управління Рескомітету. 292 га знищила верхова пожежа», - зазначив М.ГОЛОВАНЬ.

Найважчим і резонансним за останні десятиліття стала масштабна пожежа, що бушувала в Алупкінському і Оползневському лісництвах Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника в серпні цього року. «У 90 млн. 873 тис. грн. оцінено шкоду, завдану лісовому господарству автономії саме цією пожежею. Тільки на гасіння і ліквідацію наслідків стихії знадобилося близько 8 млн. грн.», - повідомив М.ГОЛОВАНЬ, зазначивши, що саме на цій пожежі загинули люди - лісничий і його дружина.

«Для попередження подібних трагедій надалі Ялтинському гірничо-лісовому природному заповіднику необхідне істотне оновлення парку бойових пожежних машин і придбання, а також фінансове утримання хоча б одного вертольота МІ-8 з водозливним пристроєм», - зазначає прес-секретар Рескомлісу.

Він також додав, що пожежонебезпечний період цього року для кримських лісників зараз формально завершений. «Це, звичайно, не виключає можливості виникнення займань навіть в ті пару місяців, що залишилося, адже були випадки, коли ліс горів і в листопаді», - зазначає М.ГОЛОВАНЬ.