Репатріантам виділять 1,6 тис. га землі

Сімферополь. 2 листопада. УНІАН. 1,6 тис. гектарів землі в Сімферопольському районі Криму планується виділити раніше депортованим громадянам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського уряду, про це йшла мова сьогодні на засіданні Комісії Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері регулювання земельних відносин на півострові.

Повідомляється, що для розміщення земельних ділянок ”під заселення депортованими в Сімферопольському районі готується вже не 1100 гектарів, як планувалося раніше, а 1600 гектарів”.

У питанні самозахоплень земель, що вже належать громадянам на правах приватної власності (зокрема, паїв, що належать колгоспникам) позиція органів влади є однозначною. Голова райдержадміністрації Сімферопольського району Віктор ПАВЛОВ заявив, що ці землі необхідно звільнити. У районі ведеться відповідна робота: готується виконання раніше ухвалених рішень судів, ведуться бесіди з самозахоплювачами, роз`яснювальна робота, розглядаються пропозиції про виділення для них ділянок в законному порядку на вільних землях.