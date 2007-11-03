Засуджено групу, яка вербувала жінок з метою секс-експлуатації

Сімферополь. 2 листопада. УНІАН. Засуджено організовану злочинну групу, яка вербувала молодих жінок, у тому числі й неповнолітніх, з метою сексуальної експлуатації.

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, Апеляційний суд АРК залишив без задоволення скарги осіб, яких засуджено за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України за вчинення у складі організованої групи злочинів, пов`язаних з вербуванням, переміщенням поза межі України молодих жінок, у тому числі й неповнолітніх з метою сексуальної експлуатації.

Таким чином, судом підтверджена правильність позиції прокуратури АР Крим щодо доведеності вини членів організованої групи, яких засуджено до тривалих строків позбавлення волі.