Депутати вимагають розслідування земельних правопорушень

Севастополь. 3 листопада. УНІАН. Представники депутатського корпусу Севастополя вимагають направити державну комісію і представників центральних правоохоронних органів для розслідування земельних правопорушень в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам у Севастополі член постійної комісії з питань містобудівної політики, регулювання земельних і водних відносин Севастопольської міськради Олена ВАСИЛЕНКО. За її словами, «відбувається захоплення земель, де у нас відсутнє впорядкування меж, де не підготовлені документи відповідним чином. Це підприємства «Імені Софії Перовської», «Агрофірма «Золота балка», «Качинський», - скрізь намагаються прихопити достатньо велику кількість землі, яка була в колишньому землекористуванні державних підприємств, хочуть прихопити достатню кількість, що у декілька разів перевищує квадратуру тих ділянок, які належали державному підприємству».

Як додала депутат, «існує досить великий тиск, тому що існують замовники на такі рейдерські захоплення». «Це замовлення на відведення, тобто хтось замовив відвести велику землю, ліси першої категорії, водоймища під наявне відведення, тобто розширити безконтрольно», - сказала вона. О.ВАСИЛЕНКО пропонує жителям міста, «всім, хто стикається з проблемами відведення щодо «Золотої балки», «Софії Перовської», «Качинського», звертатися в міську раду до депутатів у земельній комісії, де, як сказала вона, «допомагатимуть «розрулювати» дану ситуацію згідно із законом».

Як додала О.ВАСИЛЕНКО, «до нас приїжджали з сімферопольського інституту землевпорядники, ніхто не дав зрозумілої відповіді, на якій підставі розширюються такі величезні відведення землі». За її словами, «севастопольці позбавляються відведень землі, ліси величезні першої категорії попадуть в користування фірмам, які займаються виноградарством. Ми не розуміємо. Тут досить сильно відчувається тиск влади. Нам зараз це потрібно виносити на обговорення громади, тоді не буде спокуси тихо «продавити» це питання».

На думку депутата, без підключення державної комісії та центральних правоохоронних органів неможливо цю проблему розв`язати.