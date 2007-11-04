Росіяни йдуть: ”За Родину! За Путина!”

Сімферополь. 4 листопада. УНІАН. У Сімферополі сьогодні, 4 листопада, коли в Росії відзначається День народної єдності, ряд проросійських громадсько-політичних організацій Криму провели так званий «Російський марш».

Як передає кореспондент УНІАН, в Сімферополі пройшли дві акції - одна була організована активістами Слов`янської партії та її союзниками (вона зібрала близько 200 осіб), другу акцію провели активісти партії «Російський блок», Російської общини Криму і Кримського козачого союзу (ця акція зібрала понад тисячу осіб).

Акція активістів партії «Російський блок» та її союзників розпочалася з мітингу біля Верховної Ради Криму. Мітингуючі тримали в руках прапори Росії, Криму, Андріївські прапори, стяги своїх громадсько-політичних сил, а також транспаранти з написами: «4 ноября - День народного единства», «Русскому языку – государственный статус», «Освободим мать городов русских - Киев – от фашистской скверны» і т.п.

Крім того, мітингуючі тримали в руках портрети Президента РФ Володимира ПУТІНА з написом: «За Родину! За Путина! За Русский блок!». Учасники акції періодично скандували: «Россия, Украина, Беларусь - единство!», «В единстве русских – сила!» тощо.

Учасники мітингу критикували сьогоднішню владу в Україні, порівнювали нинішніх Президентів України і Грузії з псевдо-Дмитрієм, а президентських дружин - з Мариною Мнішек.

Під час мітингу повідомлялося, що лідер Російської общини Криму, перший віце-спікер кримського парламенту Сергій ЦЕКОВ сьогодні знаходиться в Кремлі на прийомі в Президента РФ В.ПУТІНА.

Після мітингу учасники «Російського маршу» в Сімферополі пройшли до пам`ятника полководцеві Олександру Суворову. Там відбулося покладання квітів великому полководцеві і пройшов міні-мітинг. Люди скандували: «Великой России - Ура!», «Слава великому Суворову!».

Як заявив журналістам лідер кримської організації партії «Російський блок», депутат ВР АРК Олег РОДІВІЛОВ, ніхто не забороняв його політичній силі проводити сьогодні «Російський марш» у Сімферополі. «Заборони громадській організації на хід – немає. Республіканська організація партії «Російський блок» не є звичайною організацією, вона є частиною партії співвітчизників – партії «Російський блок», - сказав О.РОДІВІЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, напередодні прес-служба кримської прокуратури повідомила, що суд заборонив проведення 4 листопада в Сімферополі «Російського маршу». Як йшлося в повідомленні, суд, детально розглянувши доводи міської влади і представників сторін, заборонив громадським організаціям «Російський фронт Сергія Шувайникова», «Російська община Сімферополя», «Російський національний з`їзд», «Конгрес російських общин Криму», партії «Російський блок», організації «В майбутнє – з Росією», УНП, УРП «Собор», ініціативній групі жителів міста та ін. проведення масових акцій і маршів у Сімферополі в неділю – 4 листопада.