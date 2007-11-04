За 9 місяців створено 9 тис. робочих місць

Севастополь. 4 листопада. УНІАН. У Севастополі за 9 місяців цього року створено 8 тис. 843 робочих місць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Ірина ЦОКУР у прямому ефірі ТРК Військово-Морських сил України „Бриз”.

За її даними, 29,8% робочих місць створено на підприємствах, в установах і організаціях міста, понад 26% - фізичними особами-підприємцями, а найбільшу кількість нових робочих місць - 44% - створено шляхом реєстрації трудових відносин фізичних осіб-підприємців з найманими робітниками. На думку І.ЦОКУР, ці тенденції значною мірою відображають процеси детінізації зайнятості населення в регіоні.

Як повідомили УНІАН у Севастопольському міському центрі зайнятості, станом на 1 жовтня поточного року в інформаційній базі даних нараховувалося 2 тис. 824 вакансії. Домінують у структурі вакансій робочі професії (60%), чверть вакансій орієнтована на спеціалістів і службовців, інші вільні робочі місця не потребують спеціальної підготовки. Причому понад 57% заявлених роботодавцями вакансій пропонують зарплату від 568 до 1370 грн., 12% вакансій - з заробітною платою, що перевищує середній рівень по регіону (у вересні цього року середньомісячна зарплата по Севастополю становила 1392 грн. - УНІАН). Водночас, як зазначили у Центрі зайнятості, 17,9% вакансій - робота з зарплатою в межах її мінімального розміру, 12,5% вакансій - з зарплатою, яка не перевищує прожитковий мінімум.

Рівень безробіття у місті станом на 1 жовтня становив 2,6%, що є одним з кращих показників серед регіонів України. При цьому середній рівень безробіття по країні становив 6,6%.

Як повідомляв УНІАН, за перше півріччя у Севастополі було створено 6 тис. 126 робочих місць у різних сферах економічної діяльності, що вдвічі перевищувало загальну кількість ліквідованих за цей же період робочих місць.