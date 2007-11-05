У Криму оголошено штормове попередження

Головне управління МНС України в Автономній Республіці Крим оголосило в Криму штормове попередження у зв`язку з очікуваним різким погіршенням погодних умов.

Як сказано в повідомленні МНС, «у зв`язку з вторгненням холодного арктичного повітря» з 6 листопада на території кримського півострова очікується значне зниження температури від 0 до 5 градусів морозу. Похолодання супроводжуватиметься посиленням північно-східного вітру до 20 метрів за секунду.

У деяких районах автономії на автодорогах можлива ожеледиця, зазначають у кримському Главку МНС.