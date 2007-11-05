Немає в революції кінця...

Сімферополь. 5 листопада. УНІАН. 7 листопада виконується 90 років Жовтневої революції. На честь свята Кримський республіканський комітет Компартії України проводить збори, мітинг та святкове гуляння.

Як повідомляє прес-служба Кримського рескому КПУ, 6 листопада в палаці культури профспілок -урочисті збори та святковий концерт.

7 листопада відбудеться святкова демонстрація. На площі ім. В.Леніна відбудеться мітинг учасників демонстрації. Після закінчення - покладання квітів до пам`ятника радянським громадянам - "жертвам ОУН-УПА", після колона попрямує до сквера ім.Киріченко, де пройде святкове гуляння.