Росіянка розбилась, катаючись на Ай-Петрі

Стан - задовільний

Сімферополь. 5 листопада. УНІАН. Мешканка Москви розбила голову, катаючись на велосипеді на плато Ай-Петрі. Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в АРК, в результаті падіння жінка, 1987 р.н., отримала відкриту рану правого ліктьового суглоба, рану м`яких тканин черепа. Їй була надана перша медична допомога. Стан жінки задовільний.

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