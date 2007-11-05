На вихідних загинуло 3 осіб, 21 травмовано

Сімферополь. 5 листопада. УНІАН. У суботу та неділю (3-4 листопада) в Криму відбулося 16 ДТП, внаслідок яких загинуло 3 осіб, 21 травмовано.

Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ в АРК, в Джанкойському районі у суботу водій автомобіля ГАЗ-3302 скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину дороги. Пішохід, 1981 р.н., мешканець с. Яскраве, одержав смертельну травму.

Також у суботу водій автомобіля "Мерседес" (1976 р.н., мешканець м. Сімферополь), рухаючись по автдорозі Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта на 666 км + 800м скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину. Пішохід, 1941 р.н., мешканець с. Піонерське, одержав смертельну травму.

Ще одна особа загинула в ДТП у Джанкойському районі АРК. Водій мотоцикла "Дніпр-11" без номерного знаку, рухаючись в с. Побідне, з`їхав у кювет, де скоїв наїзд на дерево. Внаслідок ДТП водій мотоцикла (1975 р.н., мешканець Джанкойського району) загинув. Пасажирка мотоцикла, 1987 р.н., мешканка с. Переможне, отримала внутрішню черепну гематому. У жінки - кома.