Крим - лідер з дорожнечі низькооктану

Намічене підвищення цін на нафтопродукти в Україні продовжилося минулого тижня - з 29 жовтня до 2 листопада.

Про це свідчать дані компанії UPECO.

Зокрема, істотно підвищилися ціни на низькооктанові марки бензину А-76/80, з 4,16 грн./літр до 4,36 грн./літр.

Лідером з дорожнечі низькооктану у зазначений період був Крим (4,41 грн./літр), а також Вінницька область (4,38 грн./літр). Найдешевший бензин марки А-76/80 можна було придбати в Луганській та Херсонській областях (по 4,25 грн./літр відповідно).

У свою чергу, ціни на великооптові партії низькооктану підвищилися з 5 тис. 184 грн. за тонну до 5 тис. 252 грн. за тонну.

Значно подорожчав і бензин марки А-92, у середньому ціни на нього підвищилися на 14 коп., з 4,41 грн./літр до 4,55 грн./літр. За найбільшою ціною А-92 можна було придбати в Криму (4,74 грн./літр) і Кіровоградській (4,59 грн./літр) області.

В Одеській (4,47 грн./літр) і Херсонській (4,48 грн./літр) дану марку бензину можна було купити за найнижчою ціною.

Водночас, у великому опті ціни на бензин марки А-92 підвищилися з 5 тис. 079 грн. за тонну до 5 тис. 311 грн. за тонну.

Найпопулярніша марка бензину А-95 за підсумками минулого тижня підвищилася на 7 коп., до 4,83 грн./літр із 4,76 грн./літр тижнем раніше. У Криму (4,94 грн./літр), Дніпропетровській (4,89 грн./літр) і Донецькій (4,88 грн./літр) високооктан продавався найдорожче.

Найнижчий поріг цін на А-95 спостерігався в Луганській (4,76 грн./літр), а також Одеській і Харківській (по 4,79 грн./літр відповідно) областях.

Крім того, підвищилися ціни і на великооптові партії на А-95. Тут ціни підвищилися з 5 тис. 226 грн. за тонну до 5 тис. 395 грн. за тонну.

Лідером з росту цін за минулий тиждень стало дизельне паливо, що подорожчало на 24 коп. Таким чином, ціни на нього сягли 4,54 грн./літр. Найдорожчий дизель залишався в Криму (4,65 грн./літр). Також найдорожче дизельне паливо продавалося в Полтавській області (4,63 грн./літр).

Найдешевші ціни на дизель спостерігалися в Одеській (4,51 грн./літр) і Закарпатській (4,52 грн./літр) областях.

На великооптові партії бензину марки ДТ ціни протягом минулого тижня підвищилися з 4 тис. 071 грн до 5 тис. 223 тис. грн. за тонну.

Як відомо, тижнем раніше ціни на усі види нафтопродуктів у середньому по Україні значно збільшилися. Найбільше подорожчання торкнулося низькооктанового бензину і дизельного палива, повідомляє "Українська правда".