У Сімферополі вшанували пам`ять жертв терору в СРСР

Сімферополь. 5 листопада. УНІАН. Кримські активісти Всеукраїнської громадської організації “Наша Україна” взяли участь у вшануванні пам`яті жертв терору 1937-1938 рр. в СРСР.

Як повідомляє прес-служба Кримської організації ВГО “Наша Україна”, уасники заходу в Сімферополі 4 листопада поклали квіти до пам’ятника правозахисника генерала Петра Григоренка, «якого радянський режим запроторив до таборів і психіатричних лікарень за намагання захистити права людини та показати злочини тоталітаризму».

Перший заступник Постійного Представника Президента України Євген ДРАП’ЯТИЙ нагадав про кількість «жертв серед кримчан та інших мешканців СРСР за часів комуністичного тоталітаризму і повідомив, що архіви СБУ свідчать про те, що Крим у 1937 р. одним з перших відзвітував про виконання планів щодо політичних репресій». Є.ДРАП’ЯТИЙ також відзначив, що якщо у 1917 році в Криму Були сотні церков та мечетей, то в результаті переслідувань атеїстичної влади у 1941 р.

діяли лише декілька храмів.

Керівник Громадського центру ВГО “Наша Україна” в Криму Андрій ІВАНЕЦЬ зазначив, що у Сімферополі й досі нема місця, де можна зібратися і гідно вшанувати людей, «які потрапили в жорнова тоталітаризму». «Якщо Михайло ГОРБАЧОВ радить росіянам витискати з себе сталінізм відрами, то, як показала провокація активістів КПУ 2 листопада в Сімферополі, на жаль, деяким групам кримчан треба вичавлювати його з себе бочками. Ми не стали справді демократичним суспільством, а лишилися посттоталітарним, яке все ще не позбавилося повністю ленінсько-сталінських уявлень, підходів до людей та історії”, - сказав він.

Голова виконкому Кримської організації ВГО “Наша Україна” Іллімар АСАНОВ підкреслив, що кримські активісти ВГО “Наша Україна” докладуть зусиль, щоб виконати указ глави держави щодо заходів у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору в Україні та організувати широкий суспільний діалог навколо проблем подолання тоталітарного спадку. І.АСАНОВ повідомив, що найближчим часом звернеться з офіційним листом до голови Верховної Ради АРК Анатолія ГРИЦЕНКА, в якому запропонує провести науково-практичну конференцію «Несплачений борг: вшанування в Криму пам’яті жертв політичних репресій та голодоморів» в сесійній залі кримського парламенту.