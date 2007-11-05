Крим: Росіян закликають створювати ”бойові загони”

Сімферополь. 5 листопада. УНІАН. У Криму закликали створювати бойові загони козацтва для захисту росіян.

Такі заклики пролунали в Сімферополі в ході "Російського маршу".

"Проти Росії сьогодні готується змова, а значить - проти нас з вами. Ми повинні чітко розуміти, що робити далі. Брати і сестри, не потрібно чекати доброго царя, не потрібно чекати, що хтось за нас щось зробить! Скрізь, де можна: у кожному селі, в кожному селищі міського типу, в кожному місті потрібно сьогодні створювати і укріплювати російську силу, потрібно створювати наші бойові загони козацтва", - заявив депутат кримського парламенту, член партії «Російський блок» Олександр Шевцов.

За його словами, якщо одного росіянина зачепили, то всі росіяни "повинні як один встати на захист своїх братів і сестер".

"Іншого шляху у нас немає. Ніхто за нас не зробить нашу справу", - додав він.

У прес-групі Управління СБУ в Криму заявили, що поки коментарів СБУ з приводу закликів до створення бойових загонів козацтва немає. Але якщо коментар і буде, то він "буде в рамках законодавства".

СБУ не коментує, але діє

Як повідомляє Радіо Свобода, "у вихідні ж головні сили кримського главку СБУ кинули на проросійських радикалів, які намагалися провести заборонений судом «Російський марш» у Севастополі. Зокрема, лідер кримської організації «Євразійської спілки молоді» Костянтинтин Книрик поскаржився, що українські спецслужби не пропустили до Севастополя автобуси з активістами ЄСМ, знімали їх із таксі та електричок.

Загалом затримали за спробу взяти участь у забороненій акції близько 20 осіб, серед них одного російського громадянина, про долю якого начебто досі нічого не відомо. В СБУ це теж не коментують.

Тим часом один із лідерів «Російського блоку» Олег Родивілов сказав Радіо Свобода, що за радикальні дії і заяви кожен має відповідати сам.

«Все, що чинне законодавство не забороняє, ми робитимемо. Але порушувати законодавство ми не маємо наміру», – стверджує Олег Родивілов

А ще він додав, що й наступного року «Російський блок» організує в Сімферополі «Російський марш» – ще масштабніший".