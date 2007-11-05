Реабілітовано декілька сімей, розкуркулених у 30-ті роки

Сімферополь. 5 листопада. УНІАН. На черговому засіданні комісії Верховної Ради АРК з питань відновлення прав реабілітованих розглянули ряд заяв про реабілітацію декількох кримських сімей, розкуркулених у 30-ті роки минулого століття.

Як повідомляє прес-центр Верховної Ради АРК, учасники засідання розглянули заяву Інформаційного центру УВС Архангельської області, в якій повідомляється про сім`ю Василя Олексійовича Антосика, 1907 р. народження. В.Антосик – уродженець с. Михайлівка Михайлівської сільради Євпаторийского району Кримської області був виселений разом з сім`єю – дружиною, сином і дочкою – «у зв`язку з розкуркуленням» в 1931 році. Син Василя Олексійовича – Олексій звернувся на адресу прокурора Кемеровської області з проханням про реабілітацію його батька і членів сім`ї. Відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» і на підставі документів УВС Архангельської області було ухвалено рішення реабілітувати В. Антосика, його дружину – Любов Хомівну і дітей – Олексія та Олену.

Також відповідно до названого вище Закону України було ухвалено рішення про реабілітацію Аджі Умера, 1867 р. народження, та його сім`ї: дружини – Заде, сина – Абдулли та онука – Абрагіма. Сім`ю Аджі Умера було розкуркулено і вислано з села Капсихор Судацького району Кримської АССР у жовтні 1930 року.

Також більш як через 70 років після розкуркулення були відновлені права Османової Васфіє. Із заявою про відновлення доброго імені своєї бабусі до комісії Верховної Ради Криму з питань відновлення прав реабілітованих звернувся онук В.Османової Руслан Гафуров.