У Криму - новий заступник міністра у справах молоді та сім`ї

Сімферополь. 5 листопада. УНІАН. Олена ВИРСЬКАЯ, що раніше працювала на посаді помічника голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, стала заступником міністра у справах молоді, сім`ї і гендерної політики АРК.

Як повідомляє помічник голови уряду АРК – прес-секретар Оксана САВЕНКОВА, голова Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКІДА представив співробітникам міністерства нового заступника міністра.

В ході робочої наради в Міністерстві глава кримського уряду обговорив із співробітниками проблемні питання і перспективи розвитку напрямів, відзначив позитивні показники, досягнуті за минулі місяці роботи.