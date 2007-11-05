Податківці вилучили велику партію горілки

Сімферополь. 5 листопада. УНІАН. У Сімферополі (Крим) співробітники податкової міліції вилучили горілку виробництва одного з підприємств Донецької області і Харківське шампанське загальною кількістю понад 84 тисячі пляшок на суму, за попередньою оцінкою, близько 680 тисяч грн.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в АРК, перевірка, проведена в одному зі складів Сімферополя, показала, що місцевий житель займався реалізацією алкогольної продукції, на яку було наклеєно марки акцизного збору з ознаками підробки.

Крім того, при перевірці ще одного сімферопольського складу було виявлено партію горілки, оклеєну марками акцизного збору старого зразка (дата розливу продукції – 2007 рік, дата видачі марок акцизного збору – 2004 рік). В ході перевірки вилучена російська горілка «Парламент Мандарин», «Парламент Черная смородина», «Парламент Перец» загальною кількістю понад 3,4 тисячі пляшок на суму близько 67 тисяч грн.

Акцизні марки вилучено і направлено на дослідження. Рішення за даними фактами буде ухвалене згідно з чинним законодавством.