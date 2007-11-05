БЮТ: Хто хоче мутити?

Сімферополь. 5 листопада. УНІАН. Кримський уряд не хоче вирішувати проблему самовільного зайняття земель на півострові. Таку думку висловив депутат Верховної Ради АРК Сергій ВЕЛІЖАНСЬКИЙ, який пройшов до парламенту України шостого скликання за списками Блоку Юлії Тимошенко.

«В уряду Криму немає бажання вирішувати проблему із самозахопленнями – це не вигідно, хочеться мутити, й тому впродовж півтора року нічого не зроблено», - заявив С.ВЕЛІЖАНСЬКИЙ сьогодні в Сімферополі, повідомили УНІАН у кримській організації «Батьківщини».

Коментуючи ситуацію в Криму із самозахопленнями, він зазначив, що майже на кожній сесії парламенту автономії «виходив на трибуну й говорив, що треба розібратися з проблемою самозахопленнь».

На думку С.ВЕЛІЖАНСЬКОГО, для вирішення даної проблеми необхідно скласти «загальнокримський реєстр власників земельних ділянок».

Як повідомляв УНІАН, за даними Республіканського комітету із земельних ресурсів АРК, у Криму 15 тис. гектарів землі зайнято самозахопленнями.