”Кримсода” та ”Бром” шкоди не робили

Сімферополь. 5 листопада. УНІАН. На заводах «Бром» і «Кримський содовий завод» (Красноперекопськ) викиду шкідливих речовин, які б зберігалися в атмосфері, не було.

Як повідомили в прес-службі Ради міністрів АРК, кримський прем`єр Віктор ПЛАКИДА доручив Головному управлінню МНС України в автономії перевірити повідомлення про те, що на заводах «Бром» і «Кримський содовий завод» відбувся викид шкідливих речовин, які, нібито, зберігалися в атмосфері впродовж 3-х діб.

Така перевірка була проведена. Як з`ясувалося, тільки один житель Красноперекопська, в кінці жовтня що повідомляв про наявність в повітрі шкідливих викидів, робив це тільки під дією особистих вражень.

Служби кримського МНС перевірили роботу чергових служб ВАТ «Бром» і ВАТ «Кримський содовий завод», служб цивільної оборони Красноперекопська. Рятувальники з`ясували, що аварійні ситуації в місті не виникали, порушень технологічних процесів не було.

"Для встановлення повної ясності були проведені дослідження атмосферного повітря над містом. Вони показали, що в санітарно-захисній зоні ВАТ «Бром» наявність шкідливих речовин складає менш межі виявлення, в санітарно-захисній зоні Красноперекопського содового заводу зміст хлористого водню і діоксиду азоту знаходиться в межах допустимих норм», - відзначають в Радміні.

Красноперекопським районним відділом були також проведені перевірки зареєстрованих даних контрольно-вимірювальних приладів на заводі «Бром» і содовому заводі. У вказаний період вони були на рівні межі виявлення, що відповідає нормі, кажуть в уряді АРК.