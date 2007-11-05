Севастополь: розпочався сезон

Севастополь. 5 листопада. УНІАН. У Севастополі у зв’язку з похолоданням і несприятливим прогнозом погоди на найближчі дні згідно з відповідним рішенням виконавчої влади міста розпочався опалювальний сезон.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ХІБУЧЕНКО сьогодні в інтерв’ю регіональній державній телерадіокомпанії повідомив, що ліміт і договір на поставку газу місту в наявності. «Ми отримали ліміти на першу декаду листопада, здійснили оплату ДК «Газ України» за жовтень і передоплату за першу декаду, зараз отримаємо договір на другу декаду, і у мене немає сумнівів, що ліміти на газ у нас будуть і на другу декаду листопада для стійкого теплозабезпечення міста. Усі котельні, які працюють на рідкому і твердому паливі, на сьогодні також мають достатні запаси», - сказав він.

За словами В.ХІБУЧЕНКА, «зараз питання тільки в наладці системи теполозабезпечення». За його даними, діють “усі 100 відсотків” котелень, що працюють на газі. Крім того, зазначив він, “сьогодні-завтра мають включити котельні, що працюють на рідкому і твердому паливі”.

За даними В.ХІБУЧЕНКА, «на сьогодні, на жаль, понад 200 багатоквартирних будинків з різних причин ще не отримують теплоносій». Начальник головного управління сподівається, що за два-три дні несправності в тепломережах тощо будуть усунуті, і «мешканці повинні отримати по-максимуму теплоносій».

Щодо гарячого водопостачання, то, за словами В.ХІБУЧЕНКА, планується розпочати його після повної наладки систем теплозабезпечення, на що, за його даними, знадобиться 10-12 днів.