Лужков не виключає можливості покупки аеропорту

Мер Керчі Олег Осадчий зустрівся з мером Москви Юрієм Лужковим, повідомляє сайт "Керч - це моє місто".

За інформацією керівника Департаменту по зв`язках з громадкістю і информационo-рекреаційній діяльності виконкому Ольги Архипенко, в ході зустрічі, зокрема, було розглянуто питання будівництва моста через Керченську протоку. «У 2001 році Юрій Лужков побував у Керчі, де не тільки виразив намір брати участь в його (моста - ред.) створенні, але і заклав символічний знак на місці майбутнього будівництва. Затримку на початку зведення переходу через протоку мер Москви пояснив тим, що проект був прийнятий неоднозначно, знайшлася безліч його супротивників. Проте, цю ідею він не залишає і має намір вийти до Президента РФ з пропозицією про ухвалення рішення і підписання відповідних договорів про будівництво моста на міжурядовому рівні», - повідомила О.Архипенко.

Також під час зустрічі було обговорено питання продажу аеропорту «Керч». Аеропорт не раз виставлявся на торги, проте, до цих пір інвестор не знайдений. Ю.Лужков виразив зацікавленість в цьому об`єкті і не виключив можливості його покупки.

Між О.Осадчим і Ю.Лужковим була досягнута домовленість про надання допомоги Керчі комунальною технікою. Парк такої техніки в Москві щорічно оновлюється і можливість допомогти є, - проінформували у виконкомі.

Також увага була приділена фортеці «Керч», яка була побудована в царській Росії.