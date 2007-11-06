СБУ спростовує інформацію про загибель активіста ЄСМ у Севастополі

Севастополь. 5 листопада. УНІАН. Управління Служби безпеки України у місті Севастополі спростовує поширену інформацію Євразійського союзу молоді (ЄСМ) про начебто загибель його активіста під час спроби проведення "Русского марша" 4 листопада.

Керівник прес-служби УСБУ в місті Севастополі Юрій КОНДРАТЬЄВ в телефонному інтерв’ю місцевому приватному телеканалу НТС заявив: "Інформація, розповсюджена російським інтернет-виданням про вбивство у Севастополі 4 листопада Євгена БОНДАРЕНКА і причетність до цього СБУ є недостовірною і носить явно провокаційний характер".

Також, за словами Ю.КОНДРАТЬЄВА, "провокаційним і завідомо брехливим є інтернет-повідомлення про те, що в Севастополі начебто відбувся "Русский марш", і що його було розігнано правоохоронними органами".

Як повідомляв УНІАН, раніше Ленінський районний суд Севастополя заборонив проводити у місті "Русский марш".