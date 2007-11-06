У Ялті самовільно підняли ціни в маршрутках

Сімферополь. 6 листопаду. УНІАН. У Ялті (Крим) перевізники самовільно підняли ціни на проїзд в маршрутних таксі і в деяких рейсових автобусах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ялтинської мерії.

Так, в маршрутках за проїзд містом стали вимагати 1,5 грн. «Пасажири практично без скандалів платили по-новому, але дивувалися - чому ніде не було повідомлень про підвищення тарифів на проїзд», - зазначили в прес-службі.

Як заявив заступник мера Ялти, що займається транспортом, Леонід ПОЯРКОВ, «підвищення тарифів на рейсових маршрутках – це самовільне рішення власників транспортних фірм». «Річ у тому, що в Сімферополі і Севастополі пройшла «хвиля» підвищення тарифів на проїзд. Наші транспортники вирішили наслідувати їх приклад, і поставили виконком перед фактом - ми підвищили, а ви підпишіть нові тарифи», - сказав Л.ПОЯРКОВ. При цьому він зазначив, що “це - протизаконна дія, оскільки тільки за рішенням міськвиконкому фірми, що займаються перевезенням пасажирів, мають право підвищити тариф». «Тому, до розгляду питання про підвищення тарифів на засіданні виконкому, всі тарифи на проїзд в рейсових автобусах і маршрутках залишаються такими, як були», - підкреслив Л.ПОЯРКОВ.

За даними мерії, зараз транспортники передали свої пропозиції в управління економіки міськвиконкому. Фахівці управління проаналізують запропоноване підвищення, оцінять його економічну доцільність і внесуть свої пропозиції на засідання виконкому. На найближчому засіданні виконкому, 8 листопада, це питання буде розглянуте. «Якщо члени виконкому приймуть рішення про підвищення тарифів - воно буде опубліковане в міських ЗМІ. І лише після цього фірми мають право стягувати з пасажирів гроші за новими тарифами», - зазначили в мерії Ялти.

Там також повідомили, що на останній апаратній нараді ялтинський мер Ялти Сергій БРАЙКО дав завдання управлінню економіки міськвиконкому прорахувати доцільність підвищення тарифів на проїзд і суму дотації для населення з міського бюджету в тому випадку, якщо тарифи все-таки необхідно буде підвищити.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Сімферополі проїзд в маршрутках збільшився з 1 грн. до 1,5-2 грн. Так, 1,5 грн. беруть за проїзд з 5.00 ранку і до 20.00 вечора і 2 грн. - з 20.00 і до 5.00.