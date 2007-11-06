На території Криму готувалась екстремістська акція?

Київ. 6 листопада. УНІАН. Служба безпеки України попередила можливі провокації, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Криму, які планувалися 4 листопада під час проведення окремими силами «Російського маршу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, в результаті отриманої оперативної інформації було встановлено, що на території України готувалась екстремістська акція із застосуванням вибухових пристроїв, димових шашок тощо.

Так, зокрема, із камери схову на залізничному вокзалі Сімферополя було вилучено знаряддя та інструкції, передані для окремих осіб. Також встановлено, що організаторами цієї акції були ті самі особи, що скоїли акт вандалізму на горі Говерла. Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, в інструкціях містилися дані про те, як, коли і яким чином діяти.

Всі вилучені предмети наразі передані на експертизу, а Головним управлінням МВС в Сімферополі за матеріалами СБУ порушено кримінальну справу за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Крім того, зараз спільна оперативна група, до якої входять співробітники СБУ та МВС, опрацьовують інші оперативні дані в рамках розслідування актів вандалізму на українських кладовищах в Житомирській, Вінницькій та Рівненській областях. «СБУ стоїть на позиціях того, що свобода громадян України, їхнє право на вільне зібрання, свободу висловлювань має бути захищена від провокаторів, екстремістів і вандалів. Якраз на цьому зосереджена головна увага СБУ захистити наших громадян від втягувань їх в екстремістське середовище, яке імпортується зовні», - сказала М.ОСТАПЕНКО.