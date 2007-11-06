”Чорноморнафтогаз” і ”Marathon International Petroleum” підписали угоду

Київ. 6 листопада. УНІАН. ДАТ “Чорноморнафтогаз” і американська компанія «Marathon International Petroleum» підписали сьогодні в рамках ХІ нафтогазового форуму «Нафта і газ-2007» угоду про конфіденційність, що передбачає можливість вивчення спыльної розробки нафтогазових родовищ Чорноморського шельфу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління «Чорноморнафтогазу» Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

«Ми підписали протокол про конфіденційність, і починаємо з цією компанією вести переговори про вивчення видобутку газу на шельфі Чорного моря», - заявив А.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, ця угода поки що не передбачає конкретних площ і родовищ, на яких у майбутньому можливий спільний видобуток.

А.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що конкретні параметри проекту будуть відомі після завершення переговорного процесу в лютому-березні 2008 року.

«Ми сьогодні не ведемо мову про розподіл продукції. Ми не підписували договір ні про які родовища. Ми сьогодні підписали договір про конфіденційність. Тобто, в нас є намір працювати з цією компанією», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК, підкресливши, що компанії визначаться з конкретними проектами протягом 3-4 місяців.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня ц.р. НАК “Нафтогаз України” і компанія Marathon International Petroleum Ltd. (США) підписали угоду про спільне дослідження північно-західної частини Дніпровсько-Донецького басейну.

Угода передбачає, що сторони впродовж трьох років здійснять спільне вивчення території площею близько 30 тис. кв. км (північний захід Полтавської і південь Чернігівської областей) з метою оцінки інвестиційної привабливості і визначення найбільш перспективних ділянок для видобування вуглеводнів.

Прогнозні запаси вуглеводнів на цій території оцінюються в 200 млрд. куб. м природного газу, 46 млн. тонн газового конденсату і 130 млн. тонн нафти.