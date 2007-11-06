Президент доручив секретарю РНБО перевірити питання землі в Криму

Київ. 6 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив секретарю РНБОУ Івану ПЛЮЩУ, як голові Комісії з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель, здійснити перевірку додержання земельного законодавства та прав громадян у сфері земельних відносин в АР Крим, Київській, Львівській, Харківській областях та Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі главі держави.

Зазначене питання буде розглянуто на найближчому засіданні Ради національної безпеки і оборони України, додали у прес-службі.