Чим отруюють кримчан?

6 тонн котлет утилізовано

Сімферополь. 6 листопада. УНІАН. Співробітники ветеринарної міліції Криму при перевірці в Сімферополі виявили факт зберігання м’ясної продукції, термін придатності якої давно пройшов. 6 тонн курячих котлет було вилучено і утилізовано. Товар належав приватному підприємцеві. "Завдяки оперативності працівників ветеринарної міліції напівфабрикати не потрапили в торгову мережу", - повідомляє ЦГЗ Головного управління МВС в АРК.

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