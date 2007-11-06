Чим отруюють кримчан?

13:52, 06 листопада 2007
Крым
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6 тонн котлет утилізовано

Сімферополь. 6 листопада. УНІАН. Співробітники ветеринарної міліції Криму при перевірці в Сімферополі виявили факт зберігання м’ясної продукції, термін придатності якої давно пройшов.

6 тонн курячих котлет було вилучено і утилізовано.

Товар належав приватному підприємцеві.

"Завдяки оперативності працівників ветеринарної міліції напівфабрикати не потрапили в торгову мережу", - повідомляє ЦГЗ Головного управління МВС в АРК.

 

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