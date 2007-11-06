Чим отруюють кримчан?
13:52, 06 листопада 2007Крым
0
6 тонн котлет утилізовано
Сімферополь. 6 листопада. УНІАН. Співробітники ветеринарної міліції Криму при перевірці в Сімферополі виявили факт зберігання м’ясної продукції, термін придатності якої давно пройшов.
6 тонн курячих котлет було вилучено і утилізовано.
Товар належав приватному підприємцеві.
"Завдяки оперативності працівників ветеринарної міліції напівфабрикати не потрапили в торгову мережу", - повідомляє ЦГЗ Головного управління МВС в АРК.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter