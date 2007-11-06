Сімферополь. 6 листопаду. УНІАН. На думку голови кримсько-татарської громадської організації «Койдешлер» («Односельці») Ібраіма ВОЄННОГО, «кримські чиновники загрузли в корупції у сфері земельних відносин».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Сімферополі.

Як приклад І.ВОЄННИЙ навів історію з виділенням 4 га землі для депортованих Лівадійською селищною радою в районі «Галявини казок» (Велика Ялта, АР Крим), які в результаті рішенням цієї ж селищної ради на чолі з Олексієм МАМИКІНИМ було передано в оренду київській фірмі – ПП «Алексвіт» для будівництва коттеджного селища.

І.ВОЄННИЙ переконаний, що Лівадійська селищна рада сама створила собі проблему з цією ділянкою, і тепер дивно, що О.МАМИКІН покладає на себе контроль у розгляді ситуації, що склалася. «Ми так думаємо, тут має місце факт корумпованості і припускаємо, що тут відіграють роль великі гроші», – переконаний І.ВОЄННИЙ. На його думку, «просто так, за красиві очі і за добре ставлення», О.МАМИКІН не виносив би на сесію питання про виділення землі, призначеної для депортованих громадян, і не вирішував би його на користь фірми «Алексвіт».

І.ВОЄННИЙ також повідомив, що організація «Койдешлер» звернулася до голови Верховної Ради АРК Анатолія ГРИЦЕНКА, до голови Ради міністрів АРК, в Представництво Президента України в АРК, до всіх силових структур і правоохоронних органи з проханням звернути увагу на цей факт, провести розслідування і повернути вказаний земельний масив депортованим. За його словами, сьогодні з депортованими «намагаються домовитись», аби вказаний земельний масив площею 4 га належав фірмі «Алексвіт», а кримським татарам буде виділено альтернативну ділянку в іншому місці. За його словами, альтернативної ділянки вони поки що не бачили, тому не мають певної думки щодо такої заміни.