Силові структури не хочуть вирішувати земельне питання?

Сімферополь. 6 листопада. УНІАН. Правоохоронні органи і силові структури не роблять ніяких спроб для врегулювання проблем у сфері земельних відносин. Таку думку висловив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі керівник кримськотатарської громадської організації «Койдешлер» («Односельці») Ібраїм ВОЄННИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «останнім часом ми бачимо, що представники різного роду комерційних структур знаходяться в змові з представниками влади, з чиновниками, і вирішують свої проблеми по збагаченню. Всім відомо, що сьогодні кримська земля, особливо на побережжі і в столиці, має вартість, еквівалентну кільком сотням тисяч доларів, а то й мільйонам доларів». Як стверджує Ібраїм ВОЄННИЙ, «прикладів беззаконня з боку чиновників, де явно є ознаки корумпованості, можна навести безліч». Керівника кримськотатарської громадської організації «Койдешлер» насторожує той факт, що «ні органи прокуратури, ні правоохоронні органи, ні Служба безпеки України за всіма цими фактами не проводять розслідування, не відкривають кримінальні справи і нікого не карають». «Напрошується думка, що у вищих ешелонах влади все взято під контроль у сфері земельних відносин, все купується і продається», – заявив І.ВОЄННИЙ.

Він також зазначив, що, зокрема, прокурор Криму Віктор ШЕМЧУК не раз заявляв про факти корупції, але разом з тим, «за фактами корупції не відкрито жодної справи, не проведено жодного розслідування, і ніхто не поніс покарання».