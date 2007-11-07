Кримська влада та міліція провокують міжнаціональні конфлікти?

Київ. 7 листопада. УНІАН. «Народний Союз Наша Україна» вимагає від органів прокуратури дати оцінку діям міліції в ході конфліктів з кримськими татарами 1 та 6 листопада.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві НСНУ “з приводу провокування кримською владою та міліцією міжнаціональних конфліктів”.

НСНУ у своїй заяві висловлює стурбованість “провокаційними діями кримської міліції проти кримськотатарського населення, що мають місце останнім часом”.

Так, за словами авторів заяви, “1 листопада на вул. Балаклавській у Сімферополі кількасот молодиків здійснили розбійний напад на кримськотатарське селище. На місце конфлікту прибула велика кількість працівників міліції в супроводі двох БТРів. Однак, замість затримання ініціаторів нападу, міліція, по суті, стала на їх захист, застосувавши силу проти кримських татар. Унаслідок дій нападників та міліції група людей, серед яких жінки й люди похилого віку, отримали травми різного ступеню тяжкості”.

Також, як йдеться в заяві НСНУ, 6 листопада на плато Ай-Петрі у Кримських горах “кількасот бійців спецпідрозділу МВС «Беркут» розпочали масове знесення літніх кафе та інших будівель, власниками яких є кримські татари”. “При цьому десятки людей, які намагалися протестувати проти таких дій, було побиті й затримані”, стверджують автори заяви.

На переконання “нашоукраїнців”, “такі політично заангажовані й непрофесійні дії міліції дестабілізують ситуацію в Криму і створюють реальну загрозу міжнаціональному миру в цьому регіоні України”.

Як вважають в НСНУ, “цілком очевидно, що проблеми оформлення права власності на землю для кримських татар мають політичне коріння: адже ці люди чи їхні предки були за злочинним рішенням комуністичного режиму депортовані з Криму і позбавлені свого майна. Саме дискримінаційне ставлення кримської влади до кримськотатарських репатріантів і викликає конфлікти, які набувають дедалі гостріших форм”.

За словами авторів заяви, “не бажаючи надати кримським татарам якщо не житло, то хоча б можливість його збудувати на власній землі, органи місцевої влади щедро роздають землі Південного берега й кримських заповідників наближеним комерційним структурам”. Очевидно, впевнені в НСНУ, що за таких обставин вибіркове застосування закону призводить лише до зростання напруженості в Криму.

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