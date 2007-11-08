ПБК перетворився на Рубльовку

Сімферополь. 8 листопада. УНІАН. Голова постійної комісії з аграрних і земельних питань та питань екології і раціонального природокористування Олег Русецький нагадав, що відповідно до постанови Верховної Ради автономії було створено господарське товариство з метою реалізації заходів щодо стійкого розвитку Західного Криму з береговою смугою довжиною 227 км.

Аналіз ситуації показав, що населені пункти цього регіону відстають по ряду важливих соціально-економічних показників, є проблеми із забезпеченням їх водою, відсутні необхідні комунікації. "У той же час, бажаючи якимсь чином розвивати свої території, органи місцевого самоврядування пішли шляхом неврегульованого виділення, продажу через аукціони прав власності або прав оренди на земельні ділянки в прибережній зоні Чорного моря для будівництва міні-пансіонатів і ведення рекреаційно-туристичної діяльності", - повідомляє прес-центр ВР АРК.

Для вирішення існуючих проблем, впорядкування процесів стійкого розвитку всього регіону і було ухвалено рішення про створення господарського товариства «Західний Крим».

О.Русецький повідомив, що на першому етапі саме інформаційній і роз`яснювальній роботі приділялася головна увага. І поки тільки три місцеві ради не висловили бажання приєднатися до цього проекту. Кілька разів перероблявся статут, і четвертий варіант, у якому було враховано і міжнародний досвід, влаштував усіх. Зараз вже починається етап формування банку потенційних інвесторів.

Саме для того, щоб Західний Крим не повторив долю Південного берега, який перетворився на кримський варіант Рубльовського шосе, і задумано цей проект, кажуть у ВР автономії.