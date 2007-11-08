Янукович: Рішення суду слід виконувати

Київ. 8 листопада. УНІАН. Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність виконання рішення суду про звільнення незаконно захоплених земель на Ай-Петрі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на засіданні уряду, коментуючи зіткнення, які сталися в Криму між правоохоронними органами і кримськими татарами.

«Для всіх повинен діяти закон, і перед законом мають бути всі рівні. Рішення суду слід виконувати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільних будов бізнесменів - кримських татар. Кримські татари стверджують, що під час знесення будов їх побили правоохоронці. У міліції зазначають, що знесення проводилося на законних підставах, за рішенням суду, ситуація була спокійна. Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО і голова Ради міністрів автономії Віктор ПЛАКІДА схвалили знесення самовільних будов.

7 листопада на прес-конференції в Сімферополі лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМИЛЄВ заявив, що Меджліс вимагає відставки начальника міліції АРК Анатолія МОГИЛЬОВА і притягнення його до відповідальності через події на плато Ай-Петрі і в Сімферополі, де минулого тижня сталося зіткнення через землю між кримськими татарами і представниками будівельної фірми. Начальник Головного управління МВС України в АРК не має наміру йти у відставку, оскільки в своїй роботі не порушував чинного законодавства. А.МОГИЛЬОВ сказав: «Це проблеми не мої, а тих, хто її (відставки - ред.) вимагає. Якщо хтось мені скаже, що я віддав якийсь неправомірний наказ, – я готовий відповідати».