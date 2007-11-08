Ай-Петрі: Має діяти закон

Київ. 8 листопада. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ України проводить службове розслідування за фактом зіткнень між міліцією і кримськими татарами на Ай-Петрі 6 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов`язку міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО сьогодні на засіданні уряду.

«Ми проводимо службове розслідування, але вже зараз ми можемо сказати, що дії міліції були правомірними. Ми хочемо, щоб закон діяв, і щоб політичні сили не звинувачували міліцію в тому, чого не було», - сказав М.КОРНІЄНКО.

В.о. глави МВС нагадав, що свого часу за пропозицією опозиції була введена норма про кримінальну відповідальність за самозахоплення землі. «У Криму понад 80 таких земельних ділянок, їх треба звільняти, тому що вони зайняті незаконно. Має діяти закон не відповідно до національності, а закон, який діє стосовно кожного, кожен рівний перед законом», - підкреслив він.

М.КОРНІЄНКО також додав, що правоохоронні органи застосували силу тільки після того, як кримські татари почали чинити опір і застосовувати фізичну силу.

На його думку, деякі ЗМІ необ`єктивно висвітлюють ситуацію, пов`язану із зіткненнями між міліцією і кримськими татарами. М.КОРНІЄНКО вважає, що ЗМІ підміняють поняття і маніпулюють громадською думкою. Він також не виключив, що спотворене віддзеркалення в ЗМІ ситуації є політичним замовленням.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільних будов бізнесменів - кримських татар. Кримські татари стверджують, що під час знесення будов їх побили правоохоронці. У міліції зазначають, що знесення проводилося на законних підставах, за рішенням суду, ситуація була спокійна.