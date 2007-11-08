«Третій Рим» – врятовано

Сімферополь. 8 листопада. УНІАН. Сьогодні рано-вранці в Ялті сталася пожежа неподалік від грального центру «Третій Рим».

Загоряння відбулося у восьмиквартирному будинку барачного типу. До місця пожежі

було направлено 2 відділення пожежно-рятувальної служби. «Незважаючи на дощ дореволюційна, частково дерев`яна, споруда миттю зайнялася, - розповідає начальник Ялтинського міськуправління МНС Юрій ГУБІН. – Після проведеної розвідки було вирішено залучити додаткові сили – була небезпека того, що пожежа перекинеться на казино, що стоїть поряд».

Практично дві години знадобилося рятувальникам, щоб локалізувати вогонь і ще близько 45 хвилин – щоб повністю погасити пожежу. Як стало відомо, в результаті пожежі повністю згоріла одна з квартир «барачної» споруди, ще три квартири постраждали частково (на щастя, в «шанхаї» ніхто на цю пору року не проживав), вогнем також пошкоджена кухню «Третього Риму». Загальна площа пожежі склала 200 кв метрів. Зараз слідство з’ясовує причини загоряння. Заподіяний збиток встановлюється. На місці події працюють фахівці МНС і МВС.